İstanbul havalimanları ilk çeyrekte yolcu sayısını yüzde 38 artırdı

COVID-19 salgını sürecinde büyük ölçüde azalan hava yolu trafiği, dünya genelinde ve Türkiye'de 2022'nin başından bu yana hızla toparlanma sürecine girdi. Salgının etkisinin azalmasıyla geçen yılın ilk aylarından başlayan hava trafiği ve yolcu sayılarındaki artış, 2023'ün ilk çeyreğinde de devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk 3 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye göre önemli artışlar görüldü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 618 bin 921 yolcu iç, 12 milyon 911 bin 550 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 2023'ün ilk 3 ayında toplamda 16 milyon 530 bin 471 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 414 bin 230 kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nda, 2 milyon 923 bin 503 yolcu iç, 8 milyon 490 bin 727 kişi de dış hatlardan seyahat etti.

Yolcu sayısını geçen yıla göre 5 milyon 116 bin 241 artıran İstanbul Havalimanı'nda bu yükseliş yüzde 45 oldu.

Sabiha Gökçen'deki artış sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde iç hatlarda 3 milyon 712 bin 598, dış hatlarda ise 4 milyon 208 bin 774 yolcu seyahat etti. Havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 921 bin 372 yolcu uçtu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde ise 3 milyon 236 bin 915 iç hat, 3 milyon 125 bin 648 dış hat olmak üzere toplam 6 milyon 362 bin 563 yolcu havalimanında ağırlandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 558 bin 809 yükselten havalimanındaki bu artış yüzde 25 oldu.

İki havalimanında yolcu sayısı 6 milyon 675 bin 50 arttı

İstanbul iki havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 7 milyon 331 bin 519, dış hatlarda ise 17 milyon 120 bin 324 olmak üzere toplam 24 milyon 451 bin 843 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 17 milyon 776 bin 793 olarak belirlendi.

İstanbul havalimanları bu yıl ocak-mart döneminde geçen yılın dönemine göre yolcu sayısını 6 milyon 675 bin 50 artırdı. Buna göre İstanbul havalimanları yılın ilk çeyreğinde yolcu miktarındaki artış yaklaşık yüzde 38 oldu.

İstanbul havalimanları uçuşlarını yüzde 28 artırdı

İstanbul havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğindeki yolcu sayılarına paralel olarak yapılan sefer artışı da istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'ün ocak-mart döneminde 27 bin 845'i iç, 86 bini dış hatlar olmak üzere toplam 113 bin 845 sefer düzenlendi.

Geçen yılın ilk 3 ayında 81 bin 876 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre 31 bin 969 uçuş artışı görüldü.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam 50 bin 589 uçuş gerçekleşti. Bu uçuşlardan 24 bin 45'i iç, 26 bin 544'u dış hatta yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2022'nin aynı döneminde toplam 44 bin 177 uçuş yapılırken, bu sene ilk 3 ayda 6 bin 412 sefer artışı yaşandı.

Atatürk Havalimanı'nda, aynı dönemde ise iç ve dış hatlarda toplam 5 bin 976 uçuş yapılırken, geçen yılın ilk üç ayında ise 6 bin 612 uçuş gerçekleştirildi. Bu havalimanındaki yolcu sayısı geçen yıla göre 636 kişi azaldı.

Bu verilere göre, İstanbul havalimanlarından yılın ilk çeyreğinde toplam 170 bin 410 uçuş yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde ise 132 bin 665 uçuş düzenlendi.

İstanbul havalimanlarının 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre uçuş sayısı yüzde 28 artarak 37 bin 745'e ulaştı.