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Ekonomi
AA 17.04.2023 11:14

TMO, deprem bölgesinde yaklaşık 252 bin ton ürün aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), deprem bölgesindeki üreticilerden toplam 3 bin 950 ton buğday, 1906 ton arpa ve 245 bin 901 ton mısır alımı yaptı. Bu alımlar neticesinde 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapıldı.

TMO, deprem bölgesinde yaklaşık 252 bin ton ürün aldı

Böylelikle deprem bölgesindeki üreticilerden toplam 3 bin 950 ton buğday, 1906 ton arpa ve 245 bin 901 ton mısır alımı yapıldı ve 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapıldı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO olarak afetten hemen sonra harekete geçerek depremzede vatandaş ve çiftçilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

TMO'nun depremden etkilenen illerde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Güldal, şu anda bütün tesislerin faaliyette olduğunu bildirdi. Güldal, tesislerde ürün alım işlemlerinin bölgedeki üreticileri destekleyecek şekilde yapıldığına dikkati çekerek, "Depremzede üreticilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. TMO olarak deprem bölgesinde herhangi bir cins ve kota sınırlaması olmadan alım yapıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasına müsaade etmiyoruz. Üreticilerimizin elinde kalan ürün olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"1 milyar 432 milyon lira ödeme yapıldı"

Depremden etkilenen illerde 15 Şubat'tan itibaren TMO işletmeleri tarafından alım yapılmaya başlandığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Depremden sonra TMO iş yerlerimizde toplam 46 bin 878 ton mısır ve toplam 150 ton buğday alımı yapıldı. Lisanslı depolar üzerinden de üreticilerin ürünleri alınıyor. Lisanslı depolarda toplam 199 bin 23 ton mısır, 3 bin 800 ton buğday ve 1906 ton arpa alındı. Böylelikle deprem bölgesindeki üreticilerden toplam 3 bin 950 ton buğday, 1906 ton arpa ve 245 bin 901 ton mısır alımı yapıldı ve 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapıldı. Kota ve cins sınırı olmadan yapılan alımlar sayesinde bölgedeki üreticilerin ihtiyacı giderildi."  

Ürün Miktar (ton) Ödeme (TL)
Buğday 3,950 493,750,000
Arpa 1,906 238,250,000
Mısır 245,901 700,000,000
Toplam 251,757 1,432,000,000

"TMO stoklarında sıkıntı yok"

Güldal, TMO olarak depolarda herhangi bir ürün sıkıntısı olmadığını ifade ederek, Ramazan Bayramı'ndan sonra da piyasada oluşabilecek dalgalanmalara karşı müdahale güçlerinin bulunduğunu anlattı.

Stokların dış alımlarla da desteklendiğini belirten Güldal, TMO'nun kendi ürünleriyle de piyasayı regüle edici etkisi olduğunu sözlerine ekledi.

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