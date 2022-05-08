Pandemi döneminin ardından 30 Nisan’da bin 311 uçuş yaparak rekor kıran İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 324 uçuş yapılması planlanıyor.

Bu rakamla birlikte yeni bir rekor kırması beklenen İstanbul Havalimanı’nı 214 bin 515 yolcunun kullanacak.

Türk Hava Yolları (THY) ise pandemi sonrasında en yüksek günlük sefer sayısına ulaşacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ''Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz 1457 sefer 241570 yolcu. Geçmişte rekor ise 10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252.433 yolcu” dedi.