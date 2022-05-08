Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 16:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı ve THY'den pandemi sonrası rekor uçuş
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Havalimanı ve THY pandemi dönemi sonrası rekor uçuş sayısına bugün ulaşacak. İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 324 uçuş yapılması beklenirken, THY ise bin 457 sefer gerçekleştirecek.
Pandemi döneminin ardından 30 Nisan’da bin 311 uçuş yaparak rekor kıran İstanbul Havalimanı’ndan bugün bin 324 uçuş yapılması planlanıyor.
Bu rakamla birlikte yeni bir rekor kırması beklenen İstanbul Havalimanı’nı 214 bin 515 yolcunun kullanacak.
Türk Hava Yolları (THY) ise pandemi sonrasında en yüksek günlük sefer sayısına ulaşacak.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ''Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz 1457 sefer 241570 yolcu. Geçmişte rekor ise 10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252.433 yolcu” dedi.
Bu başarıyı annelerimize hediye ediyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 8, 2022
Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz.
1457 sefer 241570 yolcu
Geçmişte rekor ise :
10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252.433 yolcu
Etiketler: İstanbul Havalimanı Hava Yolu THY İstanbul
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