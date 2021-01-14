ABD New York merkezli derginin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

Okuyucuların oy kullandığı ve 11 Ocak'ta başlayan anketin, 10 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor. Sonuçların eylül ayında derginin internet sitesinde yayınlanması planlanıyor.

Check-in, güvenlik, tasarım açısından değerlendirme yapılabiliyor

Oy verilmesi için "https://wba.m-rr.com/home" sitesini ziyaret ederek ilgili adımları takip etmek gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra değerlendirmelerini yapabiliyor.

"Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.

Koronavirüs salgını sonrası ilk kez düzenlenen ankette, bu süreçte uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı dünyadaki önemli havalimanları ile yarışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sertifikasını alan ilk havalimanı

İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemler ile Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı.

ACI tarafından verilen "16. ACI Europe Ödülleri" kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülü"ne de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında "Avrupa’nın En İyi Havalimanı" unvanına kavuştu.

Her iki ödülü de alan iki havalimanından biri

İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax’in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı COVID-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu, her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başardı.