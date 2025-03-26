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Ekonomi
AA 26.03.2025 10:39

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla sundukları hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir."

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