Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu.

Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, ödemelerin 29 Haziran Pazatesi’den itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, “COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.