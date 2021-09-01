İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yazılı açıklamasında, ekonominin ikinci çeyrek büyüme performansının salgın koşullarında her türlü övgüyü hakkettiğini ifade ederek, sanayinin büyümeye katkısının ise gurur verici olduğunu vurguladı.

İmalat sanayinin büyümede yarattığı yüksek ivmenin bir anlamda sanayinin salgının başladığından bu yana rüştünü fazlasıyla ispatladığının da bir göstergesi olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu nedenle Türkiye'nin sanayiye verilecek destek konusunda en ufak şüphesi olmaması lazım. Rakamlarla bu belgelendi.İkinci çeyrekte sanayi sektörünün yıllık bazda yüzde 40,5 büyümesinde bir baz etkisinden de söz etmemiz gerekse bile, bu performansı, sanayimizin gerek iç piyasada ve gerekse ihracatta önüne gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, yeni pazarlar bularak, pandemiden bu yana yazmakta olduğu başarı hikayesini sürdürdüğünü gösteriyor" sözlerini kullandı.

"Önümüzde bekleyen en önemli konu yüksek enflasyon"

Bahçıvan, sanayiciler olarak bu başarıyı büyük ölçüde kendi kas güçleriyle başardıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası için bir çok temel konunun çok daha güçlü olarak gelişmesi gerekiyor. Önümüzde bekleyen en önemli konu yüksek enflasyon. Enflasyonun mutlaka orta vadede hatta kısa vadede hayatımızdan çıkması gerekiyor. İhracattaki başarının sürdürülebilmesi için Türkiye’nin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Mevcut kapasite ile ancak buraya gelebiliyoruz. Sanayinin finansman ihtiyacı var. Hem işletme sermayelerinin farklı nedenlerden zor döndüğü hem de yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu dönemde finansman ihtiyacı geçmişten çok daha fazla. Bu nedenle sanayimizin pozitif bir ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor. Ben bu büyüme performansının ardından sanayicinin ödülünün bu olması gerektiği kanaatindeyim."

"Bu başarı sürdürülebilir desteklerle kalıcı hale getirilmeli"

Erdal Bahçıvan, sanayinin istihdam ile bağlantısına ilişkin, "İstihdam sanayimiz ve ülkemiz için olmazsa olmaz bir konu. Bir yandan işsizlikte yaşadığımız sorunlar ortadayken, öte yandan işgücümüzü sanayi ile buluşturmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle sanayideki yeni yatırımlar yeni istihdam alanlarının açılması ve kapsayıcı büyümenin sağlanması açısından çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Bir zafer sarhoşluğuna girmeden, yıllar sonra özgüvenini yakalayarak kendini ispatlamış olan sanayinin bu başarısını sürdürülebilir desteklerle kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, burada önemli olanın sanayi sektörünün gelecek yıllar adına bu başarısını nitelikli ve sürdürülebilir hale getirerek kalıcı şekilde devam ettirmesi olduğunu kaydetti.