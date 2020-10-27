Alan açısından Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

Yaklaşık 900 bin dekar tarla alanında, son teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere birçok alanda katkı sağlıyor.

İşletmede yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan tarım araştırma enstitülerince ıslah edilen yerli tohumlar, iburada binlerce dekar alana ekiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekim döneminde mibzerler yardımıyla toprakla buluşturulan tohumlar, biçerdöverler vasıtasıyla hasat ediliyor. Harman sonrası en son teknoloji kullanılarak hazırlanan 8 ekmeklik, 5 makarnalık buğday, 3'er çeşit kırmızı mercimek ve adi fiğ ile 1 çeşit arpa tohumu, çiftçilere ulaştırılarak tarım sektörüne kazandırılıyor.

"Ülkemizin hububat tohumunun önemli bir miktarını karşılamaktayız"

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, araştırma enstitülerinden orijinal ve elit kademedeki yerli tohumlar aldıklarını söyledi.

İşletme sayesinde tohumların daha kısa sürede çiftçiye ulaştırıldığını anlatan Altıparmak, "Enstitülerden aldığımız tohumları 3-4 yıl içerisinde yeterli miktarda üreterek piyasaya satılacak duruma getiriyoruz. Vatandaşımıza sertifikalı kademesinde sunmaktayız. Ülkemizin hububat tohumunun önemli bir miktarını karşılamaktayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İşletmede tamamı yerli tohum ekimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bu tohumların büyük çoğunluğu Adana Tarımsal Araştırma, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma ile Diyarbakır'daki GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma enstitülerinde geliştirilen tohumlardan oluşuyor. Burada çoğalttığımız tohumlar ülkemizin çeşitli yerlerinde ekilerek üretim gerçekleştiriliyor. Bu tohumlardan en fazla tutulan ekmeklik çeşit olan Ceyhan 99, makarnalık Kızıltan ile Çeşit-1252 buğday çeşididir. Kızıltan ve Çeşit-1252 buğday, İç Anadolu Bölgesinde daha fazla ekilen çeşitlerdir. Bunların yanında Pehlivan, Gündaş ve benzeri çeşitleri de çoğaltıyoruz."

Altıparmak, bu ay ekim sezonunda 664 bin dekarı aşkın alana yerli buğday, arpa, yem bezelyesi, kırmızı mercimek ve fiğ ekimi yapmaya başladıklarını söyledi.