Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,1110'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,9647 en yüksek 8,0992 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 8,0868'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,1110'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 9,6020'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,5630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 92,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin takip edileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

27 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: