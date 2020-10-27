Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta canlı hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı
Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.
İl merkezindeki diğer hayvan satış yerlerinin de geçici olarak kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hayvan pazar yerleri 27-30 Ekim tarihleri arasında 4 gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur. Söz konusu alanlarda herhangi bir şekilde Kovid-19 tedbirlerine aykırı şekilde gruplaşma, toplanma ve benzeri hareketlere müsaade edilmeyecektir. Söz konusu alanlar dışında kalan bölgelerde de hayvan satış teşhir faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:17
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