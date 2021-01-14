Bakan Selçuk, İŞKUR'un Aktif İşgücü Piyasası Programları aracılığıyla iş gücüne nitelik kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

Aktif İşgücü Piyasası Programları kapsamında, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının yer aldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"2020'de düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarından 87 bin kişi, işbaşı eğitim programlarından 336 bin kişi faydalandı. Kurs ve programlara katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. 183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarımızdan yararlandı."

Koronavirüs salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl 423 bin kişinin İŞKUR'un düzenlemiş olduğu kurs ve programlardan yararlandığını aktaran Selçuk, bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşların Aktif İşgücü Piyasası Programlarından yararlandırılacağını söyledi.

