Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olmasının beklendiğini söyledi.

Winslow, Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerinin 19 Şubat tarihinde ülke not ve görünümüne ilişkin değerlendirme kapsamında ve mart ayında yayımlanacak olan “Küresel Ekonomik Görünüm” raporu çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceğini hatırlattı.

Türkiye’de cari açığın azalması bekleniyor

Winslow, “Türkiye’de 2021 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 3,5, 2021 yılında ise yüzde 2,4’e gerilemesini bekliyoruz” İfadelerini kullandı.

"Yeniden inşa etmek zaman alacak"

TCMB’nin para politikalarını da değerlendiren Winslow, “Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi ve öngörülebilirliği artıran tek fonlama oranı kullanmak konusundaki kararlılığı, parasal politika kredibilitesini artırmak yönünde bir adım. Fakat bunu yeniden inşa etmek zaman alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Winslow, Fitch’in Türkiye’de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 10,5, 2022 yılının sonunda ise yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken uygulanan politika faizinin bu yıl yüzde 13, gelecek yıl ise yüzde 12 olması durumunda, bunun yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde reel faize denk gelmiş olacağını ekledi.