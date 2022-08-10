İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara, Bursa'dan istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak.

Fuarda, iş arayanlar "https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi temin ederek, firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştirebilecek.

Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz sunulacağı fuarda iş arayanlar, işverenlerle görüşme yaparak çevrim içi seminerlere katılabilecek, iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusunda bulunabilecek.

Sanal İstihdam Fuarı'na 50 firma katılacak.