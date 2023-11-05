İskenderun Limanı'nda 45 milyon ton yük elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin, 11 ili sarsarak büyük bir felakete neden olduğunu hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, bakanlık ekiplerinin, depremin ardından kıyı tesislerinde hasar tespiti yaptığını belirterek, "Limak ve Gübretaş İskenderun Limanları rıhtımlarında ciddi hasarlar tespit edildi. Özel sektörümüzün dinamizmi ile ivedilikle eylem alması ve bakanlığımızın gerekli desteği sağlaması ile depremden 48 saat sonra kıyı tesislerimizde operasyonlara planlama dahilinde başlanmıştı" açıklamasını yaptı.

"Eski gücüne kavuştu"

Bakan Uraloğlu, İskenderun Limanı'nın eski gücüne kavuştuğunu kaydederek, "İskenderun Limak Limanı'nda meydana gelen yangın, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda denizden, karadan ve havadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. İskenderun Limanı, hızla rehabilitasyon çalışmalarıyla eski gücüne kavuştu. 8 Nisan'da, ticari amaçlı ilk konteyner gemisi depremden sadece 2 ay sonra elleçleme için ağır hasarını gideren İskenderun Limanı’na yanaştı. İskenderun Limanı’nın ikinci rıhtımı da 29 Mayıs'ta hizmet vermeye başladı. Ekim ayında 300 metre üstü konteynerlerin yanaşabileceği rıhtımlarda ve elleçleme ekipmanlarında tamiratlar tamamlanarak 335 metre boyundaki bir konteyner gemisi İskenderun Limanı’nda başarılı bir şekilde emniyetle elleçlendi. Limanın son hasar alan rıhtımı da aralık ayında tamiratı tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

"Depreme rağmen önceki döneme oranla yalnızca yüzde 7 azalma yaşandı"

Bakan Uraloğlu, "6 Şubat- 31 Ekim tarihleri arasında İskenderun Bölge Liman Başkanlığı idari liman tesislerinde toplam 45 milyon 847 bin 22 ton yük, 444 bin 199 TEU konteyner elleçlendi. Bu değerler geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında depreme rağmen yalnızca yüzde 7 azalma göstermekte olup, yıl sonuna kadar geçen yılın değerlerine yaklaşılması öngörülmekte. 6 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında Limak İskenderun Limanı’nda 2 milyon 573 bin 118 ton yük, 246 bin 391 TEU konteyner elleçlendi. Limanımız depremde ağır hasar görmesi ve rutin faaliyetlerine yılın ortasında başlamasına rağmen, çok hızlı ve kısa sürede toparlanmış, özellikle konteyner elleçleme faaliyeti ile bölge sanayimize hizmet vermeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.