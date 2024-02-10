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Ekonomi
AA 10.02.2024 09:40

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek.

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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