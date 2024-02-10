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Ekonomi
İHA 10.02.2024 09:25

Aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

Aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız”

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi
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