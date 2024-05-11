İşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira ceza

Çalışanları iş kazalarının zararlarından ve meslek hastalıklarından koruma noktasında "kalkan" görevi gören kişisel koruyucu donanımlar, işçiler için yaralanma ya da ölüm durumlarına karşı hayati önem taşıyor.

Baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatına ilişkin denetimler Ticaret Bakanlığınca yapılırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülüyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, piyasaya güvenli kişisel koruyucu donanım ürünlerinin sunulması, çalışanların ve diğer kullanıcıların güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetten kaynaklanan ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, teknik düzenlemesine uygun olmayan veya güvenli olmadığı tespit edilen ürünler hakkında "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nda belirtilen idari tedbir ve para cezalarını uyguluyor.

Geçen yıl 56 farklı ilde, 367 firma incelendi

Bu kapsamda, geçen yıl 56 farklı ilde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetlerinde 367 firmada 745 ürün incelendi.

Bu ürünlerden 211'i uygunsuz bulunarak bunların piyasaya arzından sorumlu 59 işletmeciye toplam 4 milyon 342 bin 232 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bu yıl nisan ayı itibarıyla da 34 işletmeci tarafından piyasaya arz edilen 48 farklı ürün partisine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbir alındı. Yılın ilk 3 ayında söz konusu işletmecilere 4 milyon 428 bin 463 lira idari para cezası kesildi.