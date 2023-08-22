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Ekonomi
AA 22.08.2023 10:35

İş gücü girdi endeksleri yüzde 3,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

İş gücü girdi endeksleri yüzde 3,3 arttı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azalış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,8 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 artış olarak kayıtlara geçti.

Saatlik iş gücü maliyeti ve kazanç

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 yükseliş kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde yüzde 108,3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 144,4 yükseldi. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 artış görüldü.

Sektörler toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 yükseliş gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 artış olarak kayıtlara geçti.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, aynı dönemde yüzde 1,6 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldığı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttığı hesaplandı.

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