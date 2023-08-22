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Ekonomi
AA 22.08.2023 10:30

Brent petrolün varili 84,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 84,33 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün günü 84,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 84,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,06 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına uyguladığı kesintiyi eylüle kadar devam ettireceği haberleri ve yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz sıkıntısı olabileceği öngörüsü etkili oldu.

Yükselişin ardından bugün petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşlamasıyla talebin düşeceği endişesi ve ABD'de faiz oranlarının daha da artırılacağına yönelik beklentiler, fiyatların düşüşünü destekledi.

Çin'de faiz indirimi beklenenin altında geldi

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de faiz indirimi beklenenin altında geldi. Çin Halk Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e düşürdü. Söz konusu faiz indirimi ülkede talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Öte yandan, diğer büyük ekonomiler yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmayı seçiyor. Piyasa oyuncuları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin para politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın daha yüksek faiz oranlarının yaşanacağı bir döneme işaret etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 84,12 ile 84,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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