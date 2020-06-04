Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan gümrük kapıları hakkında açıklama yaptı.

İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı

Pekcan, gümrük kapılarının açıldığını şöyle duyurdu:

"Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır."

Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

Temassız ticaret uygulaması sona eriyor

Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

TRT Haber'de açılacağını duyurmuştu

Ticaret Bakanı Pekcan, bir önceki gün TRT Haber'de gündemi değerlendirirken, Habur ve Gürbulak sınır kapılarının açılacağı bilgisini paylaşmıştı.