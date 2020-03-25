Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak ile ticarette koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem sınır komşumuz hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan Irak'la ticaretimizin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutarak alıyoruz. Habur'daki şoför değişimi de 'Temassız Ticaret' önlemlerimizden biri" ifadesini kullandı.

Pekcan, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı'nın vakit kaybetmeksizin 1 Mart 2020 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışları kapatıldığını anımsatarak, ticari geçişlerin kontrollü gerçekleştirilmesine başlandığını bildirdi.

Temassız ve sürücü değişimli

Ticaretin mümkün olduğunca aksamadan yürümesi için Bakanlığın gümrük personelinin tüm hudut kapılarında olağanüstü bir özveri ile çalıştığını vurgulayan Pekcan, "Bu kapsamda 1 Mart 2020’den itibaren Irak’a yapılan ihracat Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla 'temassız' olarak gerçekleştirilmektedir. Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir" dedi.

21 bin araç dezenfekte edildi

Pekcan, şu ana kadar 21 bin aracın dezenfekte edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen dezenfekte edilen araçların, sahamızda bekleyen Türk sürücüler tarafından Türkiye’ye girişi yapılmaktadır. Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel ve ambulanslar gümrük görevlilerimizle koordineli şekilde görev yapmakta, tüm şoförler sağlık taramasından geçirilmektedir. Tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde Gümrük Kapısından 24 Mart itibarıyla bin 72 tır çıkışı, 868 tır girişi gerçekleştirilmiştir. Tır çıkışlarının daha da artırılması için her türlü önlem alınmakta olup böylece ticaretin en kısa sürede normal akışına döndürülmesi amaçlanmaktadır."

Bakan Pekcan, öncelikle halk sağlığını temin edecek önlemleri aldıklarını vurgulayarak, diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip gümrüklerde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.