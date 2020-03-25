Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Dönmez'den bor katkılı dezenfektan açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Covid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.
Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 25, 2020
Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9gdmO4zVut
Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: dezenfektan borSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:24
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