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Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihaleleri iptal edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.
Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.
Etiketler: hazine ihale hazine taşınmazı ihaleSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:39
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