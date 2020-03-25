Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.

Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.