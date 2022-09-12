Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29, işçilik endeksi yüzde 27,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 120,93, işçilik endeksi yüzde 83,90 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı; işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 arttı.