Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 27,0 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,3, yakıtlarda yüzde 131,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı.

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 53,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 15,3 azaldı.

Dış ticaret haddi 76,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 oldu.