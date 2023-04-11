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Ekonomi
AA 11.04.2023 10:54

İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı

İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 2,08, yıllık bazda yüzde 72,37 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,08, yıllık bazda yüzde 72,37 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,43 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,2 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,73 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 artarken işçilik endeksi ise yüzde 1,32 geriledi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,1 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,94, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Ocak 2023'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 1,54 artarken işçilik endeksi ise yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde şubatta yüzde 58,24, işçilik endeksinde yüzde 103,59 artış kayıtlara geçti.

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