Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de yeni enflasyon rekoru
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İngiltere'de Mayıs ayında yıllık yüzde 9,1 olarak açıklanan enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde.
İngiltere İstatistik Ofisi, Tüketici Fiyatları Endeksi verilerini paylaştı.
Yüzde 9,1'e yükselen Mayıs ayında yıllık enflasyonu son 40 yılın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.
Enflasyon Nisan ayında yüzde 9 çıkmıştı.
Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, Rusya Ukrayna savaşı
Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında, son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor.
Ekonomistler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan durumun enflasyonun yükselmesine neden olduğuna da dikkat çekiyor.
İngiltere Merkez Bankası, 2022 enflasyon tahminini yüzde 11’in üzerine yükseltmişti.
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