TMO Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, haşhaş tohumu ve kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinde net ihracatçı konumda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, haşhaş kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinin yaklaşık yüzde 95'inin TMO'dan, kapsülden elde edilen haşhaş tohumunun da yaklaşık yüzde 90'ının özel firmalar tarafından yurt dışına ihraç edildiği kaydedilerek, yapılan bu ihracattan gerek kamu gerekse özel sektör aracılığı ile Türkiye'ye önemli miktarda döviz girdisi sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, haşhaş alımı ve fiyatlarına ilişkin şu bilgilere verildi:

"Haşhaş üretim maliyetleri göz önüne alınarak haşhaş üreticilerimizin korunması ve haşhaş üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlenmiştir. 2022 alım döneminde haşhaş kapsülü alım fiyatları, yüksek morfinli TMO tohumluğu kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı kilogram başına 15 lira, geleneksel tohumluk kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı kilogram başına 7,5 lira, TMO'nun tohumluk ihtiyacına yönelik, sözleşmeli üretimle elde edilen tohumlu haşhaş kapsülü alım fiyatı ise kilogram başına 25 lira olarak uygulanacak."

Alımlar 13 ilde yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, haşhaş alımlarıyla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığının belirtildiği açıklamada, hasat dönemi sonrasında haşhaş ekimine müsaade edilen Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak’ta alımların yapılacağı kaydedildi.