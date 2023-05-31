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Ekonomi
AA 31.05.2023 06:58

İngiltere'de süpermarketlerin karlılıkları yakın takibe alındı

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında süpermarketlerin karlarını yakın takibe aldığını, ürün bazlı enflasyon alt endekslerini ve bunların girdi maliyetlerindeki eğilimlerle ilişkisini inceleyeceğini açıkladı.

İngiltere'de süpermarketlerin karlılıkları yakın takibe alındı

CMA Pazarlar ve Birleşmelerden Sorumlu İcra Direktörü David Stewart, hayat pahalılığı krizi büyürken marketlerde rekabet kurallarının nasıl çalıştığından emin olmak için uygulayacakları plana ilişkin süpermarketlere bir mektup gönderdi.

Buna göre, CMA, 15 Mayıs'ta başlattığı plan kapsamında perakende sektöründe rekabeti ihlal eden herhangi bir problemle karşılaşmadı. Ancak yüksek gıda fiyatlarının yarattığı endişeler nedeniyle tüketicilerin güvenli şekilde harcama yapabilmesini sağlamak ve gıda enflasyonunu önlemek amacıyla CMA, süpermarketlerin karlılıklarını yakın takibe aldığını açıkladı.

Rekabet otoritesi, ürün bazlı enflasyon alt endekslerini ve bunların girdi maliyetlerindeki eğilimlerle ilişkisini de inceleyeceğini bildirdi.

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Ürün ve birim bazlı maliyetleri içeren rapor açıklanacak

CMA, bugünden başlayarak süpermarketlerle iletişim halinde olacak ve haziran sonuna kadar incelemelerini tamamlayacak. Kurum temmuz sonunda tüketicilerin, fiyatlar konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak amacıyla ürün ve birim bazlı maliyetleri içeren bir rapor açıklayacak.

İngiltere'de gıda enflasyonu nisanda yüzde 19,1 ile son 45 yılın ikinci en yüksek seviyesini görmüştü. Gıda enflasyonu martta yüzde 19,2 ile rekor kırmıştı.

Geçen hafta, İngiliz Telegraph'ın haberinde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın süpermarketlerden süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerine fiyat sınırlaması getirmesini isteyeceği ve bu konuda bir plan üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti.

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