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Ekonomi
AA 23.05.2023 16:06

İngiltere'de bütçe açığı nisanda 25,6 milyar sterline yükseldi

İngiltere'de net kamu borcu nisanda, yüksek enflasyon nedeniyle artan borç faizine bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre 11,9 milyar sterlin artarak 25,6 milyar sterline ulaştı.

İngiltere'de bütçe açığı nisanda 25,6 milyar sterline yükseldi
[Fotograf: AA]

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, nisandaki kamu borcu, ilgili verilerin kaydının tutulmaya başlandığı 1993'ten beri görülen ikinci en yüksek nisan ayı borcu olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'nin nisandaki net kamu borcunun geçen yılın aynı ayına göre 11,9 milyar sterlin artışla 25,6 milyar sterline yükselmesinde yüksek enflasyon karşısında artan borç faizi etkili oldu.

Nisandaki kamu borcu, beklentilerin 3,1 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti.

Merkezi hükümet borç faiz faturasına nisanda 9,8 milyar sterlin ekledi. Geçen yılın aynı ayına göre 3,1 milyar sterlin yükselen bu rakam, verilerin kaydedilmeye başlandığı 1997'den beri görülen en yüksek nisan rakamı oldu.

İngiltere'de kamu borcunun GSYH'ye oranı ise nisanda yüzde 99,2 ile son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin açıklamasına göre, borç faizinin yanı sıra enerji sübvansiyonları da bütçe açığının yükselmesindeki faktörlerden biri oldu. Hükümetin enerji desteği için sağladığı sübvansiyonlar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1,8 milyar sterlin artarak 3,9 milyar sterline yükseldi.

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