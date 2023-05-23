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Ekonomi
AA 23.05.2023 14:27

Küresel ham çelik üretimi nisanda azaldı

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşerek 161,4 milyon ton oldu.

Küresel ham çelik üretimi nisanda azaldı
[Fotograf: AA]

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 gerileyerek 161,4 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 1,5 azalışla 92,6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 3,1 düşerek 7,2 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 3,8 azalışla 3,2 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6,6 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 2,7 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 1,9 artarak 6,4 milyon tona, İran'da ise yüzde 5,9 yükselişle 3,1 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Nisan 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 622,7 milyon tona geriledi.

Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanma nedeniyle bu yıl tüketimde öngörülen yüzde 2,3'lük yükselişin ardından 2024'te yüzde 1,7 artmasını bekliyor.

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