Türkiye'nin dört bir yanında iç mekanları süsleyen İnegöl mobilyası yurt dışında da 150'den fazla ülkeye gönderiliyor. İnegöl'de 4 binin üzerinde mobilya üreticisi, 60 bine yakın çalışan ve 1000 civarında mobilya mağazası bulunuyor. İnegöl, 650 milyon doların üzerinde mobilya ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Bursa'da düzenlenen fuarlar sayesinde Afrika ülkeleriyle de yeni iş bağlantıları kuran İnegöl mobilya üreticileri, ihracatı daha da artırmayı amaçlıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, her geçen gün mobilya üretim kapasitesini yükselten İnegöl mobilya sanayisinin, yeni tasarımlarla yurt dışı alıcılarının gözdesi olduğunu anlattı.

Avrupa pazarı canlanıyor

Türk mobilyasının her geçen gün ihracatını artırdığını vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Pastadan da önemli bir payı İnegöl mobilyası alıyor. Günden güne kendisini geliştiren İnegöl mobilyacısı yeni tasarımlar, yeni fabrikalar, yeni pazarlar arayışı içerisinde. Bu pazarların başında da Afrika ülkeleri geliyor. Birçok Afrika ülkesinden İnegöl'e gelen çok sayıda alıcı bulunuyor. Bunun yanında Avrupa pazarı da günden güne canlanıyor. Bunun yanında ABD pazarı da canlanmaya başladı. ABD, Türk mobilyasını uzun yıllardır takip ediyordu. ABD, dünyanın her üreticisinin ürün satmak istediği büyük bir pazar. Bu pazarı kimse kaybetmek istemez. İnşallah bizler de pazara yavaş yavaş girmeye başladık. Pazardan istediğimiz payı aldığımız sürece burada gelişmemizi hem hızlandırırız hem de daha dikkatli ürünler üreterek, bu işin devamlılığını sağlarız diye düşünüyorum."

Hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Özcan Ayhan, İnegöl'deki mobilya atölyelerinin hızla büyüyerek fabrikalara dönüştüğünü söyledi.

Ayhan, İnegöl mobilya üreticilerinin son 20 yılda özellikle ihracatta adeta tarih yazdığını anlatarak, "İnegöl mobilya üreticileri ihracata 12 milyon dolarla başladı. Gelinen noktada yıllık ihracatımız 650 milyon dolara kadar çıktı. Pandemiden sonraki süreçte ise 1 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Mobilyada bu rakamları aşacağız çünkü bizim üretim hacmimiz günden güne büyümekte. İnegöl'de abi-kardeş, baba-oğul, bir iki kişi ile çalışan atölyeler çoğunluktaydı. Şimdi artık yüzlerce, kendini geliştirmiş 100'ün üzerinde çalışanı olan fabrikalara dönüştüler. Ürünleri yeni pazarlara satmak gerekiyor. Bu değişim, bu gelişim üretme ile başladı. Biz ürettikçe yeni pazarlar bizi keşfetmeye başladı" dedi.