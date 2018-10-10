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İndirim kampanyasına destek büyüyor

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına destek veren firma sayısı 100'ü geçti.

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İndirim kampanyasına destek büyüyor

Programın tanıtımının yapıldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına katılan firma sayısı bir günde 100'ü aşarken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde yapılan çağrının ardından "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle dün faaliyete geçen "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini belirten kurum ve kuruluşların sayısı hızla arttı.

Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 100'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Asgari yüzde 10 indirim çağırısı yapılmıştı

Bakan Albayrak, Türkiye'nin, enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

Öte yandan, siteye kayıt yaptırmasa da çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: indirim kampanyası, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, berat albayrak
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