Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında, gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

Albayrak, 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket açıklayacaklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, haziran gibi açıklayacağız. İthalatı düşürürken, ihracatı destekleyeceğiz. Finansal anlamda çok önemli adımlar attık, atıyoruz. Yakın dönemde ATM'lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Kamu bankalarımızla başlayacağız, özel bankalarımız da girmek istiyor. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyara yakın tasarruf sağlayacağız." dedi.

Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik mimarisi ortaya koyacaklarını dile getiren Albayrak, bu yıl emeklilik sisteminde reform niteliğinde değişimler gerçekleştireceklerini söyledi.

Albayrak, turizm sektöründe de rekor kırılacağına işaret ederek, "Bol döviz, bol gelir, bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da bu anlamda rahat olması lazım. Son dönemde oluşturulmaya çalışılan negatif algılara karşı gerçek resmi ortaya koymamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA