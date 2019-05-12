Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Mali yapıyı dış etkenlerden kurtarmayı planladık. Önümüzdeki aylarda enflasyonda daha keskin düşüşler göreceğiz.

Türkiye çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreçten geçti. Kısmen Türkiye ekonomisinin de kırılganlıkları olduğu, özellikle 15 Temmuz’dan sonraki süreçte, bir numaralı gündemin güvenlik ve terörle mücadele olduğu süreçte hakikatten Türkiye zorlu süreçten geçti.

Türkiye, emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor.

Ayrıntılar gelecek...