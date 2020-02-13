Haber Giriş:
İletişim uzman yardımcılığı sınavı başvurusuna ek süre verildi
İletişim Başkanlığı iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi kondu. Başvurular 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların ek süre talebinde bulundukları belirtildi.
Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Etiketler: resmi gazete İletişim Başkanlığı uzman yardımcılığı sınavı İletişim Başkanlığı Anadolu ÜniversitesiSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 05:18
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