Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi
[Fotoğraf: Getty]
Sıfır kilometre araçlarda yaşanan çip ve tedarik krizi sebebiyle ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketli. Yüzde 15'in üzerine çıkan talep artışı söz konusu. Sektör temsilcileri fiyatların son üç aylık dönemde sabit olduğunu belirtiyor.
Otomotiv piyasasında son aylarda yaşanan çip krizi devam ediyor. Bu durum sıfır kilometre araçlarda tedarik sorununa ve fiyatların da yukarı yönlü olmasına neden oluyor.
Sıfır kilometre araçlardaki olumsuz gelişmeler, taleplerin ikinci el piyasasına kaymasına neden oldu.
Son üç aylık dönemde fiyatlar sabit ama talep arttı
Son üç aylık periyotta ikinci el araç piyasasında fiyatlar sabit ancak normalleşme adımlarıyla birlikte talep kısmında yüzde 10 ila 15 arasında bir artış söz konusu.
İkinci el araç piyasasında fiyatlar araçların donanım ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.
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