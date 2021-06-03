Otomotiv piyasasında son aylarda yaşanan çip krizi devam ediyor. Bu durum sıfır kilometre araçlarda tedarik sorununa ve fiyatların da yukarı yönlü olmasına neden oluyor.

Sıfır kilometre araçlardaki olumsuz gelişmeler, taleplerin ikinci el piyasasına kaymasına neden oldu.

Son üç aylık dönemde fiyatlar sabit ama talep arttı

Son üç aylık periyotta ikinci el araç piyasasında fiyatlar sabit ancak normalleşme adımlarıyla birlikte talep kısmında yüzde 10 ila 15 arasında bir artış söz konusu.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar araçların donanım ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.



