Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kapsamlı bir yapılandırma için süreç başladı.

Vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılıyor.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

36 aya kadar taksit imkanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Gümrük vergilerinden borcu olanlar, il özel idarelerine borcu olanlar hatta hatta öğrencilerden Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olanlar dahil bütün borçları kamuya olan vatandaşların borçlarını yapılandırıyoruz. 6-12-18-36'ya kadar istenilen taksitlerde yapılabiliyor, peşin ödeyenlere yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi.

Son başvuru 31 Ağustos

Yapılandırmadan yararlanmak için son tarih 31 Ağustos.

30 Nisan'dan önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı.

İlk taksit ödemesi ise eylül sonu olacak.

Matrah artırımı getirildi

Yeni düzenleme ile işletmelere de matrah artırımı getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek.

Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.