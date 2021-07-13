Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 135 bin 354 satış gerçekleşti. Mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

Geçen yılın ilk altı aylık dönemiyle kıyaslandığında, bu yılın ilk altı ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü.

Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İlana çıkan araçların yüzde 46'sı satıldı

Bu yılın ocak-haziran döneminde 2'nci el online pazarda 1 milyon 851 bin 122 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 43'ü satıldı.

Haziran ayında ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 46'sı satıldı.

Araç fiyatlarında artış

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında haziranda, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,8 puanlık fiyat artışı gözlendi.

2021 yılı ocak-haziran döneminde ise ortalamada yüzde 2 puanlık bir fiyat artışı belirlendi.

En çok fiyat artışı yüzde 3,1 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,4 puanla B ve yüzde 2,2 puanla A ve C-sedan segmentleri izledi.

İkinci elde dizel tutuluyor

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, haziranda en yüksek payı 88 bin 462 satış ve yüzde 65,36 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 44 bin 208 satış, yüzde 32,66 payla benzinli, 1.467 satış ve yüzde 1,08 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 951 satışla yüzde 0,70 ve elektrikli otomobillerin payı da 266 satışla yüzde 0,20 olarak belirlendi.