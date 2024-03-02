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Ekonomi
TRT Haber 02.03.2024 10:23

İhracatta şubat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık" dedi.

İhracatta şubat rekoru
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" programında konuştu.

Bakan Bolat, konuşmasında şunları kaydetti;

Şubat ayı ihracatımız yüzde 13,6 artış ile 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracatına ulaştık. Şöyle bir eleştiri gelebilir. Bu sene şubat ayı 29 gün çekti bir gün fazlanız vardı. Ondan mı böyle oldu diye söylenebilir. Onu da ifade edeyim; Şubat ayının ilk 28 günü itibarıyla baktığımızda da ihracatımız yüzde 7,8 artış göstererek 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani 2022 yılı şubat ayı rekor yılıydı 19,6 milyar dolar ile. Onun da üzerinde bir artışla hamdolsun şubatı da 28 günde bile rekor kırarak kapattık. Ama 4 yılda bir olan 29'u değiştirecek halimiz yok. Takvimi biz değiştiremeyiz.

Bu 29 günlük şubat ayında ithalatımız da aynı şekilde oldu bir gün fazla ithalat yaptık. Ama hamdolsun 29 günlük ithalatımız da yüzde 8,5'lik bir azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Bu da güzel bir başarıdır. İkisinin dengesinde ise dış ticaret açığımız ocak ayında yüzde 48 azalmıştı 6,2 milyar dolara gerilemişti. Şubat ayında yüzde 42,3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi. Bu da sevindirici bir rakam. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. 

Ayrıntılar gelecek...

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