İhracatçıya 53,4 milyar liralık kefalet sağlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE AŞ) ziyarette bulundu.

Bolat, X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bilgi verdi.

İGE AŞ'nin ihracatçıların finansmana erişiminde ve süreçlerin hızlı ilerlemesinde büyük bir fark ortaya koyduğunu belirten Bolat, 17 Kasım itibarıyla kuruma 15 bin 10 kefalet başvurusu yapıldığını bildirdi.

Bolat, "Onaylanan 12 bin 340 başvuru kapsamında, ihracatçılarımızın yaklaşık 63,2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53,4 milyar lira değerinde kefalet sağlanmıştır. Katma değeri yüksek, inovasyona dayalı ve AR-GE'ye önem veren ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin ihracatına ve ihracatçımıza destek veren İGE'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ziyaretine ilişkin yazılı açıklamasında da ihracatçılar için finansmana erişimin önemine dikkati çekti.

Bu konuda İGE AŞ'nin üstlendiği role işaret eden Bolat, "İGE tarafından sağlanan kefaletlerle ihracatçılarımızın teminat bulma sorunu çözülürken bankaların da ihracata daha fazla kaynak ayırması sağlanıyor. Kurum üretimin, istihdamın ve kalkınmanın ana aktörü olan ihracatın ve ihracatçının desteklenmesinde ülkemizin en önemli kurumlarından ve politika araçlarından biri oldu, güçlü öz kaynak yapısıyla önümüzdeki dönem de ihracatçılarımızı desteklemeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Nakit kaynak seviyesi 2 yılda 6,3 milyar liraya ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İGE AŞ'nin çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, kurumun nakit kaynak seviyesi 2 yılda 6,3 milyar liraya geldi. Bugün yaklaşık 150 milyar lira krediye kefalet sağlayan kuruluş, tüm kefalet kararlarını analitik bir modelin ürettiği kredi notuna göre veriyor.

Kefalet tahsis sürecinin herhangi bir yerinde manuel müdahalede bulunulmazken tüm süreç elektronik ortamda otomatik olarak kısa sürede tamamlanıyor. Şirket, öz kaynağının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı kaynağı da ihracatçılar lehine kefalet üretiminde kullanıyor.

Bu kapsamda mayısta devreye alınan ve yaklaşık 26 milyar liralık krediye kefalet sağlayacak "100. Yıl Hazine Destek Paketi" çerçevesinde, bugüne kadar 1000'e yakın başvuruya kefalet onayı verildi ve ihracatçıların toplam 3 milyar lira kredi kullanmaları sağlandı.