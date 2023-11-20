Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.11.2023 11:03

İmalat sanayisinde 164,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı

Türkiye'de imalat sanayi sektöründe son 5 yılda toplam 164 milyar 376 milyon liralık AR-GE harcaması yapıldı. Yüksek teknoloji faaliyetlerinde yer alan girişimlerin AR-GE harcamaları ise Kovid-19 salgınıyla hız kazanarak 5,4 katına çıktı.

İmalat sanayisinde 164,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyümesinde büyük önem taşıyan ve toplam ihracatın yüzde 94,6'lık kısmını gerçekleştiren imalat sanayinde, AR-GE harcamaları son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Sektörde 2018 yılında toplam 14 milyar 934 milyon 108 bin liralık AR-GE harcaması yapılırken, bu tutar 2019'da yüzde 30 artışla 19 milyar 426 milyon 553 bin liraya çıktı. Dünyada üretim ve tüketim süreçlerini değiştiren Kovid-19 döneminde gelişimine devam eden sektör, 2020'de 22 milyar 91 milyon 880 bin lira, 2021'de 35 milyar 612 milyon 660 bin lira, 2022'de ise 72 milyar 311 milyon 260 bin lira AR-GE harcamalarına ayırdı.

Böylece 2018-2022 döneminde imalat sanayindeki AR-GE harcamaları 4,8 katına çıkarken, sektörde toplamda 164 milyar 376 milyon 463 bin liralık AR-GE harcaması yapılmış oldu.

AR-GE'de yüksek teknoloji ilk sırada

Aynı dönemde imalat sanayinde AR-GE faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında ise en fazla harcamayı yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin yaptığı görüldü. 2018'de yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerin AR-GE harcaması 6 milyar 582 milyon 650 bin lira oldu. Devam eden yıllarda düzenli şekilde artan AR-GE harcamaları, 2019'da 9 milyar 57 milyon 194 bin liraya, 2020'de 9 milyar 799 milyon 263 bin liraya, 2021'de 16 milyar 496 milyon 651 bin liraya ve 2022'de 35 milyar 524 milyon 498 bin liraya ulaştı.

Böylece 2018-2022 döneminde yüksek teknolojiye ayrılan AR-GE harcamaları toplamda 77 milyar 460 milyon 258 bin lira olarak gerçekleşti ve 5,4 katına çıktı.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, yaptığı değerlendirmede, imalat sanayinin ihracat gelirlerine katkısı nedeniyle milli gelirin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

"AR-GE harcamalarının teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi önemli"

İhracat gelirinin aynı zamanda döviz kazandırıcı yönüyle de önemini koruduğunu ifade eden Ak, "AR-GE faaliyetlerinin desteklemesiyle imalat sanayinin üretim kapasitesinin artırılması, toplam verimliliğinin yükseltilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi doğrudan ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı ve ülkenin üretim potansiyelini destekleyicidir. İmalat sanayide yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerine yapılan AR-GE harcamalarının çok daha yüksek verimliliklerle geri dönüşü olacağı bilinmektedir. Dolayısıyla yıllardır önemle vurgu yaptığımız AR-GE harcamaları artırılmalı talebinin gerçekleştiğini görmek sevindirici" dedi.

Ak, özellikle yüksek teknoloji ile orta yüksek-teknoloji harcama oranlarının yükselmesinin katma değerli üretimin hak ettiği öneme ulaşmaya başladığının göstergesi olduğunu belirterek, "Endüstri 4.0’dan yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu ve dünyanın bilgi toplumuna dönüştüğü süreçte, yüksek teknoloji üreten ülkeler arasında bulunabilmek için AR-GE harcamalarının teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Yerli Üretim Sanayi Üretimi
Sıradaki Haber
Yurt dışı ÜFE ekimde aylık ve yıllık bazda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor
12:36
Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz
12:31
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı
12:28
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi diye haykıralım
12:23
Arjantin'in yeni devlet başkanı aşırı sağcı Milei'yi "zorlu" bir süreç bekliyor
12:13
İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu
"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar
"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar
FOTO FOKUS
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ