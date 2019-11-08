Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA