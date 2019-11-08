Ekonomi
İhracata 3 milyar 754 milyon lira destek08 Kasım 2019 Cuma 11:03 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 11:23
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,"31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık." diye konuştu.
Ticaret Bakanı Pekcan, "10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: ruhsar pekcan ihracat devlet destekleri