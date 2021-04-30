Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İhracat rakamları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 984 milyon dolar, ithalatı da yüzde 25,6 yükselerek 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Etiketler: İhracat İthalat Ticaret Bakanlığı TÜİK
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