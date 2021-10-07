Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan arttı. Üçüncü çeyrekte 127,6 olan endeks, dördüncü çeyrekte 131,3 seviyesine yükseldi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 22,9 puan arttı.

Yılın dördüncü çeyreğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisini, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise üçüncü çeyreğe kıyasla bir önceki çeyreğe göre 6,4 puan azalarak 108,1 oldu. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,2 puan arttı.

Gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisini, ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.