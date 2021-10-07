Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 artışla 1.385,05 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,36 puan ve yüzde 0,97 artarak 1.385,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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