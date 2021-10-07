Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 81,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,02 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 300 bin varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin benzin stoklarında da 3 milyon 300 bin varil artış görüldü.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin düşüşe geçtiğine ve arzın toparlandığına işaret eden bu veriler, küresel piyasalardaki arz açığına yönelik endişelerle desteklenen petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 81,14 ile 81,50 dolar aralığının direnç, 80,78 ile 80,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.