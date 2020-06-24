Haber Giriş: Kaynak: AA
İhracat 9,1 milyar dolara ulaştı
TİM Başkanı Gülle, "Bugün itibarıyla, haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: türkiye ihracat tim başkanı gülle ihracat rakamları ihracatSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:33
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