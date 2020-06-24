Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8570'ten işlem görüyor.

Dün 6,8388-6,8605 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8513'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 6,8570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,7520'den, sterlin/TL de yatay bir seyirle 8,5650'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 1,1300 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, reel kesim güven endeksinin haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde, kapasite kullanım oranının da aynı dönemde 3,4 puan artarak yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yurt dışında bugün Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

24 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8500 6,8510

Avro 7,7550 7,7560

Sterlin 8,5460 8,5890

ANKARA

ABD Doları 6,8350 6,8650

Avro 7,7300 7,7700

Sterlin 8,4980 8,6930