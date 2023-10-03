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Ekonomi
AA 03.10.2023 09:32

Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Hububatta 2023 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek.

Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

"Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2023 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin bu yıldan itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmeleri halinde, Ziraat Bankasınca, destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla, 29 Mart 2024 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenebilecek.

Destek ödemesinin banka tarafından kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2024 yılında bankaya iletilecek.

Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.

Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.

Bankaca, karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde/erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.

Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Gelir kaybı ödemeleri, bankanın, karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna/erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini takiben gerçekleştirilecek. Tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığı tarihe kadar kullanılmayan krediler için bankaya ödeme yapılmayacak.

Karar, 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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